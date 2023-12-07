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7 декабря, источник: АиФ Кубань

В Краснодаре из-за взорвавшегося в квартире самоката произошел пожар

Из многоэтажки было эвакуировано 30 жителей, один человек спасен.

В Краснодаре из-за взорвавшегося в квартире электросамоката произошел пожар.

Электросамокат взорвался в одной из квартир на 15-м этаже многоквартирного дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре по улице Котлярова краевого центра поступило 6 декабря в 20:18.

В 20:25 на месте было установлено, что горит квартира на 15-м этаже, огонь охватил 20 квадратных метров.

В 20:36 пламя было локализовано. В 20:42 пожар был ликвидирован полностью. Из многоэтажки было эвакуировано 30 жителей, один человек спасен.

С пламенем боролись 23 огнеборца при помощи восьми единиц техники.

Напомним, в Краснодаре в 2022 году сгорела квартира из-за воспламенившегося электросамоката. Пожар случился в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы. В работе от МЧС России участвовали 15 человек личного состава, семь единиц техники.

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