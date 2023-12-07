7 декабря, источник: АиФ Казань
Группа татарстанцев обвиняется в вымогательстве 20 миллионов рублей
У местного бизнесмена потребовали деньги за карточный долг.
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Группа татарстанцев обвиняется в вымогательстве 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью полиции задержали троих подозреваемых в вымогательстве денег. По информации пресс-службы МВД Татарстана, в конце сентября один местный бизнесмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. В результате расследования было выяснено, что группа злоумышленников вместе требовала передать им 20 миллионов рублей, утверждая, что у бизнесмена есть карточный долг, которого на самом деле не было.
Злоумышленники также угрожали применить насилие и нанести вред его имуществу. Под давлением и физическим насилием потерпевший передал злоумышленникам 4,5 миллиона рублей. Однако, опасаясь за свою жизнь и здоровье, бизнесмен обратился за помощью к полиции.
Уголовное дело по статье «Вымогательство» было возбуждено на основании предоставленных материалов. Один из предполагаемых организаторов группы был арестован, а двое его сообщников задержаны в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия с целью выявления всех причастных к этой преступной группировке лиц, а также собрания дополнительной информации о их незаконной деятельности.
Ранее в Казани с 20 кг наркотиков задержали баскетболиста-инвалида.