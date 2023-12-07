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7 декабря, источник: АиФ Красноярск

Появилось видео с пожара в Красноярске в 16-этажном доме

Ликвидация пожара продолжается.

В Красноярске идёт ликвидации пожара в 16-этажном доме на улице Сады. Telegram-канал «KrasMash» опубликовал видео с места происшествия.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС 7 декабря в 13:50. Горит балкон на 13 этаже дома. Возгорание удалось локализовать, ликвидация продолжается.

На месте происшествия работают 21 пожарный и 7 единиц спецтехники.

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