7 декабря, источник: АиФ Красноярск
Появилось видео с пожара в Красноярске в 16-этажном доме
Ликвидация пожара продолжается.
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В Красноярске идёт ликвидации пожара в 16-этажном доме на улице Сады. Telegram-канал «KrasMash» опубликовал видео с места происшествия.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС 7 декабря в 13:50. Горит балкон на 13 этаже дома. Возгорание удалось локализовать, ликвидация продолжается.
На месте происшествия работают 21 пожарный и 7 единиц спецтехники.