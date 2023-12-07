7 декабря, источник: Ura.ru
В пермском аэропорту не смог взлететь самолет
В пермском аэропорту «Большое Савино» самолет вернулся на стоянку из-за сигнала об открытой багажной двери. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
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«06.12.2023 21.20 (мск) аэропорт Пермь (Большое Савино). При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на стоянку по причине срабатывания индикации о не закрытии багажной двери», — сообщает telegram-канал.
Самолет эксплуатирует авиакомпания «Аэрофлот». Судно должно было вылететь в Москву. Ранее URA.RU сообщали, что в пермском аэропорту были задержаны несколько рейсов. Задержки не были связаны с непогодой.
Обновлено в 14:29.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что воздушное судно вернулось на место стоянки до начала самостоятельного руления. После проверки самолет вылетел в пункт назначения.