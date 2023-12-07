7 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
На Дону поезд переехал 46-летнюю женщину
В Ростовской области 46-летняя женщина скончалась под колесами пассажирского поезда.
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В Ростовской области 46-летняя женщина скончалась под колесами пассажирского поезда. Трагедия произошла в Каменске-Шахтинском 7 декабря.
Женщина шла утром по улице Героев Пионеров. Переходя по ж/д путям, ее сбил пассажирский поезд сообщением Кисловодск — Москва. Женщина не услышала гудок машиниста и не остановилась, потому что слушала громко музыку в наушниках.
— Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, — сообщили в УТ МВД по СКФО.
Как сообщают местные СМИ, у погибшей каменчанки осталось двое детей.