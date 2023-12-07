7 декабря, источник: Комсомольская правда
Сразу пять ДТП произошло на одном и том же участке М-4 в Ростовской области
Массовое столкновение машин произошло на трассе в Ростовской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Утром 7 декабря в Ростовской области сразу пять ДТП произошли на 1065 км трассы М-4 «Дон». Одна из аварий оказалась массовой. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.
Предварительные данные по дорожным происшествиям:
Первая авария: 55-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, а потом столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla.
Вторая авария: 36-летний водитель фуры Volvo в полуприцепом, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным «КамАЗом». Грузовик после удара наехал на припаркованный на обочине Hyundai Solaris, а Volvo в свою очередь врезался в стоящую на правой полосе машину Toyota Corolla.
Третья авария: 52-летний владелец автомобиля «ВАЗ-21043» не справился с управлением и ударился о припаркованный Mercedes-Benz.
Четвертая авария: 43-летний водитель фуры MAN с полуприцепом не справился с управлением и врезался в попутный Toyota Land Cruiser.
Пятая авария: 34-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и зацепил MAN с полуприцепом.
— Автомобили получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в УГИБДД.
Напомним, сегодня утром на донских дорогах была гололедица. В ближайшие сутки сохранится возможность снегопадов. Температура воздуха ночью составит от 0 до −5, по северу и востоку региона до −9. Днем местами по региону наблюдался небольшой минус.