Вертолет МЧС доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву двух пострадавших в результате происшествия в брянской гимназии», — отметили в МЧС.
По информации пресс-службы Минздрава России, пострадавшие удовлетворительно перенесли перелет. «Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно. В полете детей сопровождали медики: сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — говорится в сообщении.
Еще трое пострадавших остаются в больницах региона, их состояние оценивается как средней степени тяжести. «Брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Михаила Мурашко», — пояснили в пресс-службе.