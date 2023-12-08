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07:26 (мск), источник: ТАСС

Вертолет МЧС доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вертолет МЧС доставил из Брянска в Москву пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 5. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Пациенты перенесли перелет удовлетворительно, отметили в Минздраве РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву двух пострадавших в результате происшествия в брянской гимназии», — отметили в МЧС.

По информации пресс-службы Минздрава России, пострадавшие удовлетворительно перенесли перелет. «Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно. В полете детей сопровождали медики: сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — говорится в сообщении.

Еще трое пострадавших остаются в больницах региона, их состояние оценивается как средней степени тяжести. «Брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Михаила Мурашко», — пояснили в пресс-службе.

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