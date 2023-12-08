8 декабря, источник: АиФ Пермь
В Перми подростка поймали при попытке сбыть наркотики через тайники
Он предстал перед судом.
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Следком сообщил, что в Перми подростка поймали при попытке сбыть наркотики через тайники.
Это произошло в Мотовилихе.
«В промежуток времени с сентября 2022 года по февраль 2023 года несовершеннолетнему жителю Березников сообщили через сеть о возможности получить деньги за “закладку” наркотиков. Подросток вступил в сговор с незнакомцем. Тот сообщил, где находятся наркотики и тайники для его распространения», — рассказали в СКР.
В феврале 2023 года подросток изъял из тайника в Мотовилихинском районе Перми не менее 26,202 грамма запрещенных средств. После этого его задержали с поличным.
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