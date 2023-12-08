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8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина погиб на пожаре в доме в Карлуке Иркутского района

Женщина смогла вытащить супруга на улицу, но спасти его не удалось.

Источник: МЧС РФ

Трагический пожар произошел в доме в деревне Карлук Иркутского района утром 8 декабря. В момент возгорания в доме находились муж с женой. Женщина застала супруга без сознания и вытащила его на улицу. Однако медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в седьмом часу утра. Огнеборцы оперативно прибыли к месту происшествия, в 8.23 огонь был ликвидирован. Как рассказала супруга погибшего, вечером они долго топили камин, после чего муж пошел спать на мансардный этаж. Утром она почувствовала запах дыма и увидела, что огнем охвачен второй этаж. Тогда она смогла вытащить мужа на улицу, но спасти его уже не удалось.

Установлено, что возгорание произошло в межэтажном перекрытии в результате тления искр. Дом не был оснащен пожарным извещателем, который мог бы спасти жизнь.

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