8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Мужчина погиб на пожаре в доме в Карлуке Иркутского района
Женщина смогла вытащить супруга на улицу, но спасти его не удалось.
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Трагический пожар произошел в доме в деревне Карлук Иркутского района утром 8 декабря. В момент возгорания в доме находились муж с женой. Женщина застала супруга без сознания и вытащила его на улицу. Однако медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Установлено, что возгорание произошло в межэтажном перекрытии в результате тления искр. Дом не был оснащен пожарным извещателем, который мог бы спасти жизнь.