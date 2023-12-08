8 декабря, источник: АиФ Пермь
В группе пропавших в метель в Хакасии туристов были пермяки
Спасатели нашли заблудившихся.
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Жители Пермского края были среди пропавших в метель в Хакасии туристов, пишет «Ъ-Прикамья».
Группа состояла из 28 человек, которые приехали из разных регионов. Туристы отправились из села Приисковое на снегоходах в тайгу. После этого погода ухудшилась. 6 декабря группа потерялась. Она сбилась с пути и не смогла выехать из-за сильного ветра и метели.
7 декабря спасатели организовали поиск туристов. Когда их нашли, оказалось, что двое из группы не выжили. Как сообщили krsk.aif.ru в СКР, в числе погибших 35-летний житель Татарстана и 26-летний гид из Хакасии — он вёл туристов, отправился искать дорогу и не вернулся.
Предположительно, первый скончался от остановки сердца, гид умер от переохлаждения.