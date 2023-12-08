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8 декабря, источник: Коммерсантъ

Глава СКР взял на контроль дело о вывозе ребенка из Татарстана в Таиланд

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на свой контроль уголовное дело по факту незаконного вывоза ребенка из Татарстана в Таиланд. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что жительница Казани рассказала об инциденте в ходе телепередач на федеральном ТВ. По ее словам, ее бывший супруг увез их общего ребенка за границу в августе 2023 года. Кроме того, он забрал у нее имущество. При этом она добавила, что полицейские отказали возбуждать уголовное дело.

Позже управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту самоуправства. Однако решением прокуратуры оно было отменено. В данный момент СКР обжалует его.

Господин Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Татарстану доложить о ходе расследования дела.

«Ъ-Казань».

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