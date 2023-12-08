Глава СКР взял на контроль дело о вывозе ребенка из Татарстана в Таиланд

Установлено, что жительница Казани рассказала об инциденте в ходе телепередач на федеральном ТВ. По ее словам, ее бывший супруг увез их общего ребенка за границу в августе 2023 года. Кроме того, он забрал у нее имущество. При этом она добавила, что полицейские отказали возбуждать уголовное дело.
Позже управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту самоуправства. Однако решением прокуратуры оно было отменено. В данный момент СКР обжалует его.
Господин Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Татарстану доложить о ходе расследования дела.
«Ъ-Казань».