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8 декабря, источник: РИА Крым

На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, сейчас на месте работают спецслужбы, без газа остаются более 25 тысяч абонентов из-за остановки крупной котельной. Все, что известно о ситуации к этому часу — в материале РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Ночное ЧП

Пожар в Керчи произошел 8 декабря между 2 и 3 часами ночи на газопроводе среднего давления диаметром 89 мм по улице Генерала Петрова, оставив без газоснабжения несколько тысяч абонентов компании «Кымгазсети».

Также огонь повредил опору ЛЭП, однако энергоснабжение удалось сохранить — линию переподключили.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидация пожара произошла в 6 часов утра по московскому времени. Как сообщили РИА Новости Крым в «Крымгазсетях», аварийная ситуация ликвидирована, никаких серьезных, критичных последствий нет.

Ситуация к утру пятницы

Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, в результате ночного происшествия в районе Промбазы остановлена Восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тысяч человек.

«Сейчас без газа остаются 25−30 тысяч абонентов, остановлена котельная “Восточная”. Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения», — написал Брусаков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте ЧП работают спецслужбы. Огонь полностью устранен, продолжаются восстановительные работы.

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