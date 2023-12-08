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8 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Четыре ребенка пострадали при пожаре в СНТ «Малахит» под Екатеринбургом

В районе Чусовского тракта сгорели два садовых дома.

Источник: прокуратура Свердловской области

Ранним утром 8 декабря крупный пожар случился в СНТ «Малахит-2» в районе Чусовского тракта под Екатеринбургом. По данным МЧС, сгорели два садовых дома, в тушении принимали участие 18 спасателей и 5 спецмашин.

В результате возгорания пострадали четверо детей и один взрослый.

По данным свердловского минздрава, четверо детей госпитализированы в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Трое из них — в ожоговое отделение, один — в реанимационное.

«Мама пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Принято решение о лечении мамы в этой же больнице для психологического комфорта детей и самой пациентки», — говорится в оперативном сообщении ведомства.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с пожаром, в котором пострадали женщина и четверо детей.

«Установлено, что возгорание произошло в жилом садовом доме. Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе замыкание электропроводки в доме», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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