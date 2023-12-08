8 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Четыре ребенка пострадали при пожаре в СНТ «Малахит» под Екатеринбургом
В районе Чусовского тракта сгорели два садовых дома.
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Ранним утром 8 декабря крупный пожар случился в СНТ «Малахит-2» в районе Чусовского тракта под Екатеринбургом. По данным МЧС, сгорели два садовых дома, в тушении принимали участие 18 спасателей и 5 спецмашин.
В результате возгорания пострадали четверо детей и один взрослый.
По данным свердловского минздрава, четверо детей госпитализированы в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Трое из них — в ожоговое отделение, один — в реанимационное.
«Мама пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Принято решение о лечении мамы в этой же больнице для психологического комфорта детей и самой пациентки», — говорится в оперативном сообщении ведомства.
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с пожаром, в котором пострадали женщина и четверо детей.
«Установлено, что возгорание произошло в жилом садовом доме. Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе замыкание электропроводки в доме», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.