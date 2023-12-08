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09:49 (мск), источник: РБК

В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки и охранницу

После стрельбы в брянской школе задержаны глава ЧОП и охранница, сообщили «РИА Новости» и Mash. Источник агентства сказал, что задержан также отец девочки, открывшей стрельбу. По данным Baza, на мужчину завели дело о небрежном хранении оружия.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства уточнил, что задержали гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного и сотрудницу охраны Галину Черткову.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Брянской области и в пресс-службу регионального управления СК.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежавшее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пятеро подростков, двое, включая стрелявшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву.

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали. Депутат Госдумы Александр Хинштейн причиной стрельбы назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). В гимназии № 5 в ноябре проходили проверки безопасности, сообщил представитель полиции, который присутствовал на заседании антитеррористической комиссии с главой города Александром Макаровым. Она охранялась сотрудниками ЧОП, там работали видеосистема и «тревожная кнопка», а педагоги планово проходили антитеррористические учения.

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