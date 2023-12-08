В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки и охранницу

Собеседник агентства уточнил, что задержали гендиректора ЧОП «Экскалибур» Сергея Поддубного и сотрудницу охраны Галину Черткову.
РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Брянской области и в пресс-службу регионального управления СК.
Утром 7 декабря ученица восьмого класса гимназии в Брянске принесла на урок биологии помповое ружье, принадлежавшее ее отцу, и выстрелила в нескольких школьников. В результате стрельбы пострадали пятеро подростков, двое, включая стрелявшую, погибли. Пострадавших решили перевезти на лечение в Москву.
Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней подшучивали. Депутат Госдумы Александр Хинштейн причиной стрельбы назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.
СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). В гимназии № 5 в ноябре проходили проверки безопасности, сообщил представитель полиции, который присутствовал на заседании антитеррористической комиссии с главой города Александром Макаровым. Она охранялась сотрудниками ЧОП, там работали видеосистема и «тревожная кнопка», а педагоги планово проходили антитеррористические учения.