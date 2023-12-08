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8 декабря, источник: АиФ Крым

Отечественная легковушка столкнулась с полицейским УАЗ в Симферополе

Пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажир полицейского УАЗа.

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе в ночь на пятницу произошло ДТП при участии автомобиля полиции. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Крыма.

В центре Симферополя, ночью водитель Lada Priora столкнулся с полицейским автомобилем. Lada, двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина в сторону улицы Севастопольской, столкнулась с полицейским «УАЗ Патриот» на перекрестке проспекта Кирова и улицы Самокиша.

В результате аварии пострадали водитель Lada, а также водитель и пассажир полицейского автомобиля.

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