8 декабря, источник: АиФ Крым
Отечественная легковушка столкнулась с полицейским УАЗ в Симферополе
Пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажир полицейского УАЗа.
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В Симферополе в ночь на пятницу произошло ДТП при участии автомобиля полиции. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Крыма.
В центре Симферополя, ночью водитель Lada Priora столкнулся с полицейским автомобилем. Lada, двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина в сторону улицы Севастопольской, столкнулась с полицейским «УАЗ Патриот» на перекрестке проспекта Кирова и улицы Самокиша.
В результате аварии пострадали водитель Lada, а также водитель и пассажир полицейского автомобиля.