8 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Полиция и СИБ отреагировали на факты распространения в соцсетях угроз в адрес школ
Правоохранители Молдовы заявили, что выясняют, кто угрожал школам республики через популярную соцсеть.
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КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы (ГИП) отреагировал на появившиеся накануне в анонимном Telegram-канале посты с угрозами в адрес школ Молдовы.
Автор анонимного канала со словом «Кишинев» в названии опубликовал угрозы террористических актов и запугивал жителей Молдовы.
«Призываем родителей и детей сохранять спокойствие в связи с тем, что минувшей ночью в анонимном Telegram-канале была распространена ложная информация, в которой содержались угрозы в адрес ряда учебных заведений столицы», — заявили в ГИП.
Однако, по мнению правоохранителей, и в этом случае не обошлось без «гибридных атак».
«Все компетентные государственные учреждения отреагировали должным образом и инициировали все соответствующие меры. Полиция квалифицирует эти действия как гибридную атаку, призванную выбить из колеи граждан и посеять панику в обществе», — отметили в полиции.
В инспекторате уточнили, что «размещенные на этом канале фотографии, на которых люди демонстрируют оружие и боеприпасы, старые и взяты из социальных сетей».
Правоохранительные органы предпринимают все необходимые действия, чтобы выяснить, кто стоит за этим каналом и его конкретную цель, — подчеркнули в полиции.
Позже пресс-релиз по ситуации распространили и в Службе информации и безопасности (СИБ). Там также заявили о «гибридных атаках».
«Служба квалифицирует эти действия как гибридную атаку, призванную посеять панику в обществе. Отмечаем, что фотографии и материалы, распространенные в информационном пространстве, не актуальны и взяты из российских социальных сетей», — отмечается в релизе.