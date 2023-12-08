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8 декабря, источник: Сиб.фм

В Толмачево сломалась тепловая завеса: пассажиров окутало паром

В Новосибирском аэропорту сломалась тепловая завеса, из-за чего терминал окутал пар.

8 декабря в аэропорту Толмачево сломалась тепловая завеса, которая отвечает за разграничение воздуха внутри помещения и снаружи.

В результате происшествия терминал и всех присутствующих людей внутри окутало паром.

В данный момент проблема устранена.

Напомним, что сегодня в Толмачево экстренно сел самолет авиакомпании S7, летевший в Москву.

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