В Пружанах хозяйку собаки, покусавшей ребенка, оштрафовали на Br7 тыс

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района взыскал компенсацию морального вреда с владелицы собаки за причинение вреда здоровью ребенка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.
Инцидент произошел в апреле этого года. Безнадзорно выгуливавшаяся собака крупной породы укусила за лицо несовершеннолетнюю девочку. Из-за полученных ран ребенок находился на стационарном лечении в учреждении здравоохранения. После выписки из больницы девочка продолжила лечение на дому, ее консультировал врач-комбустиолог. Кроме того, она получила психологическую травму.
За нарушение правил содержания животных, повлекшее причинение вреда здоровью ребенка, владелицу собаки привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 базовых величин (1 БВ — Br37). Мать девочки осталась не удовлетворена таким наказанием и обратилась в суд с гражданским иском, в котором потребовала взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в размере Br15 тыс.
Заслушав объяснения сторон, показания свидетелей, мнение специалистов, исследовав материалы дела, суд Пружанского района пришел к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению частично. Суд постановил взыскать с ответчицы в пользу истицы денежную компенсацию морального вреда в размере Br7 тыс., а также судебных расходов.
Владелица собаки не согласилась с судом первой инстанции и подала апелляционную жалобу, в которой просила уменьшить сумму компенсации морального вреда. Проверив законность и обоснованность решения суда Пружанского района, судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда оставила его без изменения, а апелляционную жалобу ответчицы — без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.