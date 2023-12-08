Два человека погибли на пожаре в Севастополе

К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России — 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.
«По прибытии подразделения установили, что в квартире на четвертом этаже горят бытовые вещи и мебель, комната охвачена пламенем. Внутри были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали их смерть», — сообщили в МЧС.
В ведомстве также рассказали, что сильное задымление в подъезде угрожало здоровью жильцов соседних квартир — 8 человек, в том числе двоих детей пожарные вывели на свежий воздух с использованием устройств защиты.
Пожар полностью ликвидировали в 2 часа 45 минут, его площадь составила 20 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в МЧС.
Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер «Крымгазсети» Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.