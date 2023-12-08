8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Ростовской области детей массово госпитализировали с температурой и рвотой
Что известно о массовой заболеваемости школьников в Ростовской области.
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В Волгодонске Ростовской области в одной из городских школ объявили дистанционное обучение, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. Такие меры руководство учебного заведения предприняло из-за того, что ребята с первого по 11 класс начали болеть один за другим.
ПРОПУСКИ СТАЛИ МАССОВЫМИ.
Так, если еще в начале этой недели на занятия не приходили по три — четыре человека, то вскоре пропуски стали носить массовый характер. В один день на занятия не пришли сразу 133 человека. Отметим, всего в школе учится около 700 учеников.
По словам источника издания, вечером, 7 декабря, за помощью к врачам обратились 33 ученика, а на следующий день уже 43.
Как сообщила «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Волгодонска Оксана Дубоносова, на сегодняшний день с одинаковыми симптомами — рвотой, тошнотой и температурой — в городскую больницу госпитализированы 12 учеников школы.
ЧТО ПОКАЗАЛИ АНАЛИЗЫ.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, вначале подозрения пали на то, что ребята могли подхватить кишечную инфекцию в школьной столовой. Специалисты взяли пробы, но никаких возбудителей этого вируса в продуктах из пищеблока найдено не было.
В свою очередь, в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области добавили, что пробы брали также с воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных рабочих растворов. Персонал пищеблока также был обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.
В прокуратуре Волгодонска сообщили, что результаты анализа показали, что у ребят ОРВИ с ярко выраженным кишечным синдромом.
ОФИЦИАЛЬНО: ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
В Следственном управлении следственного комитета по Ростовской области прокомментировали ситуацию в школе.
— В следственный отдел по Волгодонску СУ СК по Ростовской области поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение больницы нескольких учеников одной из школ. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание после посещения столовой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в пресс-службе ведомства.