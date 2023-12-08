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8 декабря, источник: Мослента

В Москве мошенник украл попугая за четверть миллиона рублей

Подозреваемого в похищении дорогого попугая мошенника задержали в Москве оперативники уголовного розыска, сообщает «МВД Медиа».

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Митино г. Москвы задержали местного жителя. Он подозревается в мошенничестве при покупке экзотического попугая», — говорится в релизе МВД.

По данным полиции, мужчина заказал в зоомагазине желтохохлого какаду за четверть миллиона рублей. Он настоял на оплате через мобильное приложение банка после получения товара. Доставившего птицу курьеру он показал снимок экрана телефона с чеком о якобы проведенной оплате. После этого перестал выходить на связь. Деньги продавцу так и не поступили.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества.

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