8 декабря, источник: Мослента
В Москве мошенник украл попугая за четверть миллиона рублей
Подозреваемого в похищении дорогого попугая мошенника задержали в Москве оперативники уголовного розыска, сообщает «МВД Медиа».
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«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Митино г. Москвы задержали местного жителя. Он подозревается в мошенничестве при покупке экзотического попугая», — говорится в релизе МВД.
По данным полиции, мужчина заказал в зоомагазине желтохохлого какаду за четверть миллиона рублей. Он настоял на оплате через мобильное приложение банка после получения товара. Доставившего птицу курьеру он показал снимок экрана телефона с чеком о якобы проведенной оплате. После этого перестал выходить на связь. Деньги продавцу так и не поступили.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества.