09:24 (мск), источник: ИА Башинформ
Мужчину в Башкирии завалило собственными вещами
Специалисты МЧС по Башкирии спасли уфимца, который едва не погиб под завалами собственных вещей.
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Как пояснили в ведомстве, мужчина годами собирал дома различное имущество — в какой-то момент скарба стало так много, что ему приходилось передвигаться по «лабиринтам» и проделывать «норы».
«Пострадавшего накрыло с головой. Самостоятельно выбраться мужчина уже не смог. Под завалами он провел час. На крики о помощи отозвались соседи и вызвали экстренные службы. Рискуя оказаться в таком же положении, спасатели принялись разбирать завалы, чтобы добраться до жителя. Его спасли и передали медикам. Обнаружить уфимца удалось благодаря торчавшим из-под завалов ногам», — прокомментировали в МЧС РБ.