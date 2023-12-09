13:43 (мск), источник: АиФ Самара
В Новокуйбышевске автомобиль столкнулся с маршруткой
По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ 2112 не справился с управлением и допустил ДТП.
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В субботу, днем 9 декабря в Новокуйбышевске произошло ДТП с пассажирской маршруткой. Как сообщили в полиции, на месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции и фельдшеры неотложки.
По предварительной информации, в 12:50 водитель автомашины ВАЗ 2112 двигался по проспекту Победы в сторону ул. Дзержинского. Но не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом № 12. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.