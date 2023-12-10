07:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Под Красноярском погиб мужчина при попытке согреться в морозы
В Березовском районе под Красноярском погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок 9 декабря.
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По данным МЧС, он пытался отогреть дом в сильные морозы.
В пригороде Красноярска мужчина погиб, пытаясь согреть дом в сильные морозы. Трагедия произошла 9 декабря вечером в населенном пункте Кузнецово.
Как рассказали в МЧС, глава семьи попытался завести бензиновый генератор, но возникли проблемы. Мужчина отравился угарным газом и скончался. Травмы получили женщина и ребенок.
Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Кузнецово, Лукино и Зыково, а также соседних СНТ с 8 декабря нет электричества. Проблема не устранена до сих пор. При этом утром в Красноярске и окрестностях −37, −38 градусов мороза.