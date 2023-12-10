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10 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Школьник пострадал при взрыве петарды в Бобруйске

Петарда взорвалась у ученика 10-го класса прямо в руке, медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Источник: Sputnik.by

Петарда взорвалась у ученика 10-го класса прямо в руке, медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Ученик десятого класса пострадал в Бобруйске при взрыве петарды в руке, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

По информации ведомства, подросток 2007 года рождения поступил в одну и больниц города в субботу 9 декабря около 22:20 — у него были диагностированы травмы руки.

«Как выяснилось, ученик 10-го класса одной из школ получил травмы из-за взрыва петарды. Опасная игрушка взорвалась прямо в руке у ребенка», — сказали в управлении.

Там также отметили, что в учреждении здравоохранения мальчику медики оказали необходимую медицинскую помощь.

В МЧС напомнили, что использование пиротехники может провести к трагическим последствиям — травмам и ожогам, включая повреждения рук, лица, глаз и слуха. От запуска салютов могут пострадать другие люди.

В министерстве призвали приобретать только те фейерверки, которые реализуются в официальных торговых точках и имеют необходимые документы.

Нельзя использовать пиротехнику в помещении, направлять ракетницы и другие подобные изделия на людей. Родителям следует провести беседу с детьми, объяснив им, к каким последствиям могут привести игры с петардами.

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