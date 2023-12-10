10 декабря, источник: Ura.ru
В Екатеринбурге загорелся троллейбус. Видео
В Екатеринбурге в Юго-Западном районе загорелся троллейбус. Об этом сообщил очевидец.
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«На конечной (остановке — прим URA.RU) горит троллейбус № 27», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
В ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.