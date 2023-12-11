05:33 (мск), источник: АиФ Иркутск
Иркутянин выбросил собаку дочери с балкона 17-го этажа
Поводом стало сообщение от неравнодушных горожан, которые стали свидетелями убийства собаки.
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В Иркутске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с животным. Поводом стало сообщение от неравнодушных горожан, которые стали свидетелями убийства собаки.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина выкинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, после чего спустился на улицу, забрал тело животного и выкинул в мусорный бак. В ходе расследования полицейские определили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.
Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. Он рассказал, что пёс принадлежал дочери, и выбросить его с балкона мужчина решил из-за того, что тот «пакостил» в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».