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07:35 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Аким Павлодарской области рассказал, когда в квартирах экибастузцев станет теплее

Аким Павлодарской области Асаин Байханов в эфире Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) рассказал о ситуации с теплоснабжением со станции, где произошла авария, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: AP 2023

На данный момент котлы Экибастузской ТЭЦ перевели с мазута на уголь, температура на подаче составляет 79 градусов.

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Вечером 10 декабря в 19.30 часов были осушены все ранее затопленные участки. После чего специалисты приступили к замене двух электродвигателей, тем самым восстановив работу насосной золопровода.

Как сообщил Асаин Байханов, в 4.30 рабочие на станции приступили к переводу трех водогрейных котлов с резервного топлива на уголь. В 6.00 эту работу завершили. Сейчас в работе находятся 6 котлоагрегатов, еще 3 котла — в резерве, один — на плановом ремонте.

«Со вчерашнего дня я нахожусь в городе Экибастуз, и ситуация на станции полностью стабилизировалась. В 4.30 утра три котла были переведены с мазута на твердое топливо, к 7.00 мы подняли параметры до 79 градусов», — сообщил Асаин Байханов.

Глава региона пообещал, что ощутимо теплее в квартирах экибастузцев станет в течение следующих трех-четырех часов.

«Все котлы у нас прошли ремонт, повреждение произошло на системе золоудаления — водопроводе или золопроводе, который удаляет саму золу. Из-за этого котлы все это время работали на мазуте. Конечно же, на мазуте они дают меньше тепловой энергии, чем на угле. Фактически сейчас на станции работают шесть котлов — 3 энергетических и 3 водогрейных, и станция выдает 79 градусов. По нашим прогнозам, в ближайшие 3 часа мы выйдем на температуру в 90 градусов. Соответственно, где-то к 10 часам утра в квартирах станет намного теплее. Думаю, что по сравнению со вчерашним днем, когда вы проснулись, сегодня, вы уже ощутили изменение температуры ваших радиаторов. Потому что с 63 до 79 градусов мы уже подняли», — рассказал аким Павлодарской области.

Монополист ТОО «Экибастузтеплоэнерго» подтвердил, что станция снова работает в штатном режиме.

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