09:41 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Миллерово эвакуировали жителей из горящего дома
В городе Миллерово сгорела квартира в многоквартирном доме 5/2.
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Возгорание произошло вечером 10 декабря на улице 3-го Интернационала. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
По словам граждан, загорелась квартира пенсионерки на первом этаже. Едкий дым повалил в подъезд. К месту происшествия вызвали спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали всех жителей дома. К счастью, обошлось без пострадавших.