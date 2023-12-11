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09:41 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Миллерово эвакуировали жителей из горящего дома

В городе Миллерово сгорела квартира в многоквартирном доме 5/2.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Возгорание произошло вечером 10 декабря на улице 3-го Интернационала. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По словам граждан, загорелась квартира пенсионерки на первом этаже. Едкий дым повалил в подъезд. К месту происшествия вызвали спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали всех жителей дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

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