09:41 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Барановичах
11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах при пожаре погиб мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
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Спасатели 10 декабря примерно в 19.45 получили информацию о пожаре в нежилом доме на улице Переходной. Огонь повредил кровлю, перекрытие, стены и имущество внутри. При пожаре погиб мужчина. Его личность устанавливают правоохранители.
Специалисты выясняют причину возгорания.
В Брестской области за минувшие сутки произошли два пожара. Оба — в Барановичах. Так, около 18.00 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в гараже на улице Колпеницкой. Огонь повредил легковой автомобиль и имущество в гараже. Никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.