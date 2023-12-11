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09:43 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

«Криминальный авторитет» устроил дебош в баре в Барановичах

За хулиганство он был задержан барановичскими оперативниками ГУБОПиК, возбуждено уголовное дело.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД произвели задержание в Барановичах ранее неоднократно судимого, местного «криминального авторитета», сообщили в МВД.

Там уточнили, что 42-летний «авторитет» устроил драку в одном из увеселительных заведений Барановичей.

«Беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 12 ударов одному из посетителей бара, чем спровоцировал массовую драку с участием семи человек», — сообщил начальник управления ГУБОПиК (Брестская область) Александр Лаврукович.

Нескольким участникам драки нанесены травмы, повреждено имущество, работа увеселительного учреждения приостановлена.

Лаврукович сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство, он помещен в следственный изолятор.

По словам представителя МВД, «криминальный авторитет» был ранее судим за кражу, разбой и незаконный оборот оружия.

Как следует из оперативного видео, которое разместило МВД у себя в телеграм-канале, подозреваемый был задержан в квартире, также опубликована запись с видеокамер в момент драки в баре.

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