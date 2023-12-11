09:43 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
«Криминальный авторитет» устроил дебош в баре в Барановичах
За хулиганство он был задержан барановичскими оперативниками ГУБОПиК, возбуждено уголовное дело.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД произвели задержание в Барановичах ранее неоднократно судимого, местного «криминального авторитета», сообщили в МВД.
Там уточнили, что 42-летний «авторитет» устроил драку в одном из увеселительных заведений Барановичей.
«Беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 12 ударов одному из посетителей бара, чем спровоцировал массовую драку с участием семи человек», — сообщил начальник управления ГУБОПиК (Брестская область) Александр Лаврукович.
Нескольким участникам драки нанесены травмы, повреждено имущество, работа увеселительного учреждения приостановлена.
Лаврукович сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство, он помещен в следственный изолятор.
По словам представителя МВД, «криминальный авторитет» был ранее судим за кражу, разбой и незаконный оборот оружия.
Как следует из оперативного видео, которое разместило МВД у себя в телеграм-канале, подозреваемый был задержан в квартире, также опубликована запись с видеокамер в момент драки в баре.