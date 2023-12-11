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Спецоперация на Украине
09:54 (мск), источник: МК.RU Крым

В ФСБ рассказали о готовящихся украинских терактах в Крыму

За последнее время ФСБ удалось предотвратить 18 украинских терактов в Крыму.

Источник: УФСБ России по Челябинской области

Об этом пишет НТВ. По информации ФСБ, ячейки украинских спецслужб регулярно пытаются совершить теракты на территории России. Только в Крыму за последнее время удалось предотвратить 18 украинских терактов, в том числе и покушение на Сергея Аксенова и других республиканских политиков.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы прячут взрывчатку в том числе в бытовой технике и в продуктах. Один из участников так называемого «крымского подполья» на допросе признался — подготовка была масштабной.

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