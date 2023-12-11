11:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Бывшего директора банка в Иркутске осудили за фальсификацию финансовой отчетности
Экс-руководителю назначили штраф в 800 тысяч рублей.
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Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора банка за фальсификацию отчетности финансовой организации по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ. Осужденного оштрафовали на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры региона и СУ СКР по Иркутской области.
Суд установил, что в октябре 2018 году руководитель одного из банков, ранее действовавших в Приангарье, внес подложные сведения в финансовую отчетность для сокрытия признаков предбанкротного состояния и оснований для обязательного отзыва (аннулирования) лицензии.
«Мужчина направил фиктивную документацию для учета в ЦБ, тем самым продлил осуществление деятельности организации на определенный срок. Сейчас банк находится в стадии банкротства. Расследование осуществлялось сотрудниками СКР», — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд с учетом мнения гособвинителя признал мужчину виновным в преступлении. Штраф составил 800 тысяч рублей.
Ранее этот же суд вынес мужчине обвинительный приговор за присвоение свыше 40 млн рублей банковской организации и иные преступления.