В Петербурге мужчина кулаками защищал машину от детей на проспекте Энергетиков.
11-летнего мальчика с синяками на лице и ушибом груди накануне осматривали в детской больнице имени Раухфуса. Он вернулся домой побитым с воскресной прогулки и рассказал матери о болезненном столкновении с незнакомцем на проспекте Энергетиков, 9, в седьмом часу вечера.
Со слов ребёнка, играя на детской площадке с другом, зацепили машину и попали под горячую руку и ногу её владельца. Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в чёрной куртке и шапке в цвет.
После оказания необходимой помощи пострадавшего школьника отпустили долечиваться дома. В тот же день с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший о нападении на несовершеннолетнего сына. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по данному факту проводится проверка.