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13:42 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге мужчина кулаками защищал машину от детей на проспекте Энергетиков

Полиция выясняет обстоятельства конфликта у детской площадки в Красногвардейском районе Петербурга, в результате которого досталось школьнику. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге мужчина кулаками защищал машину от детей на проспекте Энергетиков.

11-летнего мальчика с синяками на лице и ушибом груди накануне осматривали в детской больнице имени Раухфуса. Он вернулся домой побитым с воскресной прогулки и рассказал матери о болезненном столкновении с незнакомцем на проспекте Энергетиков, 9, в седьмом часу вечера.

Со слов ребёнка, играя на детской площадке с другом, зацепили машину и попали под горячую руку и ногу её владельца. Обидчика мальчик описал как высокого мужчину в чёрной куртке и шапке в цвет.

После оказания необходимой помощи пострадавшего школьника отпустили долечиваться дома. В тот же день с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший о нападении на несовершеннолетнего сына. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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