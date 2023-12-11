14:05 (мск), источник: Комсомольская правда
«Беременная мать была в больнице»: трое малышей, оставленных без присмотра, чуть не сгорели в доме под Новосибирском
Под Новосибирском в частном доме чудом не сгорели трое детей.
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Трагедии чудом удалось избежать в селе Кузнецовка Баганского района НСО. Там загорелся частный дом на двух хозяев. В момент ЧП в доме были трое детей — девяти, шести и четырех лет. Они услышали сигнал пожарного извещателя и выбежали из дома. Укрылись от беды у соседей. Взрослых дома в момент возгорания не было.
— Беременная мать малышей на момент происшествия находилась в больнице, а ее сожитель отлучился по делам, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Когда пожарные прибыли на место, из окна частного дома валил дым. Огонь повредил личные вещи, мебель и потолок на площади 12 квадратных метров. Оказалось, что на печи загорелся матрас.
— Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления, — уточнили в ведомстве.
Из ребят никто не пострадал.