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Спецоперация на Украине
14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

«Беременная мать была в больнице»: трое малышей, оставленных без присмотра, чуть не сгорели в доме под Новосибирском

Под Новосибирском в частном доме чудом не сгорели трое детей.

Источник: Комсомольская правда

Трагедии чудом удалось избежать в селе Кузнецовка Баганского района НСО. Там загорелся частный дом на двух хозяев. В момент ЧП в доме были трое детей — девяти, шести и четырех лет. Они услышали сигнал пожарного извещателя и выбежали из дома. Укрылись от беды у соседей. Взрослых дома в момент возгорания не было.

— Беременная мать малышей на момент происшествия находилась в больнице, а ее сожитель отлучился по делам, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Когда пожарные прибыли на место, из окна частного дома валил дым. Огонь повредил личные вещи, мебель и потолок на площади 12 квадратных метров. Оказалось, что на печи загорелся матрас.

— Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления, — уточнили в ведомстве.

Из ребят никто не пострадал.

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