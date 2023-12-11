14:54 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека
В Казахстане под руинами обрушившегося при взрыве газа здания остаются трое.
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АСТАНА, 11 дек — РИА Новости. В казахстанском Костанае под завалами здания, обрушившегося из-за взрыва газобалонного оборудования, могут находиться три человека, сообщил в понедельник журналистам начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Касым.
В Костанае 11 декабря в результате взрыва газобалонного оборудования обрушилось одноэтажное здание, предназначенное для ремонта грузовых автомобилей.
«Нам удалось извлечь из-под завалов трех человек, один из них “тяжелый” (в тяжелом состоянии — ред.). По спискам работодателей под завалами могут находиться, предположительно, до трех человек, но неизвестно, сколько еще там находилось лиц, не относящихся к этой организации», — сообщил Касым.
По его словам, продолжаются аварийно-спасательные работы, которые осложняются тем, что завалы представляют собой конструкции огромной массы. Спасатели разбирают обрушения как с помощью техники, так и вручную. Информации о погибших нет.
По предварительной версии, обрушение здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей, произошло в результате взрыва газобаллонного оборудования.
По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, за первой медицинской помощью обратились 13 человек.