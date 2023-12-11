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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:46 (мск), источник: Nakanune.ru

В ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Посетителей эвакуируют

В торговом центре «Пассаж» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 15.43. По оперативной информации загорелись жировые отложения в вентиляции ТЦ.

Из торгового центра эвакуировали 500 человек. На месте работало 43 человека личного состава и 12 единиц техники. В 16.26 в МЧС сообщили, что возгорание было потушено огнеборцами с помощью огнетушителя.

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