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07:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске при пожаре погибли многодетные супруги со старшим сыном

Накануне поздно вечером произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома в Иркутске. Спасая младших детей — сына и дочь — от огня, родители бросили их с балкона. Старший ребенок и сами супруги погибли.

Источник: Российская газета

Следователи возбудили уголовное дело о гибели семейной пары и их девятилетнего сына. Речь идет о причинении смерти по неосторожности, уточнили в областном управлении СК РФ.

Согласно информации правоохранителей, возгорание произошло в доме по адресу Первый Советский переулок. «Родители сбросили своих детей четырех и семи лет с балкона… их поймали соседи. Мужу, жене и их девятилетнему сыну спастись не удалось», — рассказали в главке.

Из сообщения МЧС известно, что женщина успела прыгнуть с балкона горящей квартиры вслед за детьми, но не выжила. «Медики скорой помощи констатировали смерть», — проинформировали спасатели.

Пострадавшие малолетние дети доставлены в больницу и помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сотрудники Следственного комитета допросили свидетелей и очевидцев ЧП, осмотрели помещение, где произошло возгорание, назначена экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Расследование поставила на контроль прокуратура Ленинского района Иркутска.

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