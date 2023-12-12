В Иркутске при пожаре погибли многодетные супруги со старшим сыном

Следователи возбудили уголовное дело о гибели семейной пары и их девятилетнего сына. Речь идет о причинении смерти по неосторожности, уточнили в областном управлении СК РФ.
Согласно информации правоохранителей, возгорание произошло в доме по адресу Первый Советский переулок. «Родители сбросили своих детей четырех и семи лет с балкона… их поймали соседи. Мужу, жене и их девятилетнему сыну спастись не удалось», — рассказали в главке.
Из сообщения МЧС известно, что женщина успела прыгнуть с балкона горящей квартиры вслед за детьми, но не выжила. «Медики скорой помощи констатировали смерть», — проинформировали спасатели.
Пострадавшие малолетние дети доставлены в больницу и помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.
Сотрудники Следственного комитета допросили свидетелей и очевидцев ЧП, осмотрели помещение, где произошло возгорание, назначена экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Расследование поставила на контроль прокуратура Ленинского района Иркутска.