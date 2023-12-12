«Мусорнетесь — колени прострелю!»: Подростки жестоко избили трех школьников и заставили их извиняться на камеру в Нижегородской области

В Нижегородской области задержаны трое подростков в возрасте от 13 до 15 лет, жестоко избившие троих 12-летних школьников. Обидчики заставили своих жертв встать на колени и просить прощения, снимая всё это на камеру.
Как рассказали в региональном ГУ МВД России, инцидент произошел еще 1 декабря. Вечером трое подростков выследили своих жертв за гаражами недалеко от школы и напали на них сзади. В ход сразу же пошли удары ногами. Ребят догнали сзади, сходу повалили на снег и начали жестоко избивать. Налетчики били ногами, стараясь попасть по голове и ребрам. Потерпевшие кричали совсем детскими голосами, умоляя прекратить. Кто-то снимал всё это на камеру, после чего видео слили в интернет.
— Предварительная причина конфликта состоит в том, что 12-летние школьники за день до этого нанесли побои своей ровеснице, за которую их оппоненты решили таким образом заступиться, — рассказали в полиции.
«Мы больше так не будем, клянемся»
Эту версию подтверждает тот факт, что в финале разборок обидчики заставили своих жертв встать на колени и просить прощение у некоей Ани.
— Прошу передать ей извинения, преогромные извинения! — затараторил один из мальчиков.
— Нет, я об нее запнулся случайно, меня толкнули на нее.
— Толкнули?! Вот и извиняйся!
— Аня, извини меня, пожалуйста, мы больше так не будем, клянемся всем, чем можно! — зелепетали наперебой мальчишки.
— Чо, неприятно? Ей тоже было неприятно. Свободны! Мусорнетесь* — колени прострелю! — пообещал напоследок один из обидчиков.
Несмотря на угрозы, дело всё же дошло до полиции. Стражи порядка установили всех участников инцидента. Как выяснилось, двое нападавших — 13 и 14 лет — состоят на учете в ПДН. Сейчас решается вопрос о помещении нападавших в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Возбуждены административные дела. Потерпевшим предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень полученных травм.
— Также возбуждено административное расследование по факту причинения 12-летними участниками инцидента побоев 12 летней школьнице. По результатам проверки действиям всех участников конфликтной ситуации будет дана правовая оценка, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Родители нападавших подростков будут также привлечены к ответственности.
* Обратитесь в правоохранительные органы.
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