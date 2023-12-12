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09:53 (мск), источник: АиФ Кубань

Самолет-разведчик НАТО 11 декабря скрытно приблизился к акватории Сочи

Радары его засекли недалеко от территории Краснодарского края.

Самолет-разведчик НАТО 11 декабря скрытно приблизился к акватории Сочи.

По данным сервиса Flightradar24, беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk пролетел над акваторией Черного моря к берегам Сочи.

Радары его засекли недалеко от территории Краснодарского края. Он летел с отключенным датчиком определения местоположения. После их включения он развернулся и направился в сторону американской авиабазы в Сицилии.

Напомним, в Черном море уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Катер был замечен в западной части акватории Черного моря около восьми часов утра. Он следовал по направлению к Крымскому полуострову. Цель поражена силами морской авиации Черноморского флота.

Мы писали, что над Крымом и Азовским морем за ночь сбили и перехватили 41 БПЛА. Также в Минобороны сообщили, что 5 декабря около шести часов утра пресечена еще одна попытка ВСУ совершить атаку БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника и еще два перехватили над Азовским морем.

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