10:01 (мск), источник: ИА Татар-информ
Двое маленьких детей пострадали в массовом ДТП на выезде из Казани
Авария произошла утром на Залесной возле дома № 132.
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По словам водителя «Лады» 14-й модели, его подрезал какой-то автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с BMW. После столкновения иномарку отбросило на автомобиль Chevrolet. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
Водитель «четырнадцатой» и двое детей-пассажиров примерно 3−5 лет получили травмы. В настоящее время на месте находятся медики скорой помощи.
Автоинспекторы разыскивают водителя, который подрезал легковушку.