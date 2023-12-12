10:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В заснеженном Воронеже горожане едут на работу «верхом» на троллейбусах
На дорогах образовались пробки в 10 баллов.
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Очередная атака снегопада парализовала Воронеж утром во вторник, 12 декабря. За ночь выпало больше 10 сантиметров осадков. Дороги и тротуары стали непроходимыми, из-за чего многие автовладельцы оставили на парковках свой транспорт и отправились на работу пешком или на общественном транспорте.
Впрочем, с общественным транспортом дело обстоит не лучше. Из-за заносов на дорогах и увеличившегося пассажиропотока вышедших на рейс автобусов и троллейбусов катастрофически не хватает. Воронежцы публикуют в соцсетях фотографии забитых до отказа маршруток и толп ожидающих на остановках горожан. Один отчаянный смельчак на Московском проспекте даже тайком от водителя прицепился к лестнице сзади троллейбуса и так поехал.
Из-за буксующих на дорогах машин местами образовались транспортные заторы. Сервис «Яндекс. Пробки» показывает максимальные — 10-балльные пробки по всему городу.
Тротуары, особенно во дворах, стали сплошной полосой препятствий. Снега на них — по колено.
В мэрии еще раз напомнили горожанам, что оперативно справиться с последствиями такого снегопада невозможно. Нужно время, чтобы привести в порядок улицы и тротуары. Для этих целей даже планируется по ночам перекрывать дороги и запрещать парковку.
А погода тем временем приготовила горожанам новое испытание. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время кроме продолжающихся осадков ожидается еще и сильный ветер. Метель может осложнить и без того критическую обстановку в городе. Будьте внимательны и осторожны!