Двухлетний ребенок пострадал ДТП под Симферополем

Авария произошла 11 декабря на автодороге граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта.
«Водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь близи села Солнечное Симферопольского района, совершил столкновение с автомобилем SsangYong. В результате ДТП пострадал малолетний пассажир 2021 года рождения, находящийся в автомобиле Mazda», — сказано в сообщении.
Как уточнили в республиканском МВД, за рулем Mazda находился 38-летий водитель, вторым авто управлял 65-летний мужчина. Взрослые в результате аварии не пострадали, ребенка с полученными травмами госпитализировали в больницу.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Процесс контролирует прокуратура.