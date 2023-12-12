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11:38 (мск), источник: РИА Крым

Двухлетний ребенок пострадал ДТП под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух машин в Симферопольском районе Крыма, по факту аварии началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла 11 декабря на автодороге граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта.

«Водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь близи села Солнечное Симферопольского района, совершил столкновение с автомобилем SsangYong. В результате ДТП пострадал малолетний пассажир 2021 года рождения, находящийся в автомобиле Mazda», — сказано в сообщении.

Как уточнили в республиканском МВД, за рулем Mazda находился 38-летий водитель, вторым авто управлял 65-летний мужчина. Взрослые в результате аварии не пострадали, ребенка с полученными травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Процесс контролирует прокуратура.

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