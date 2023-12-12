12:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде покончила с собой 17-летняя студентка
Тело девушки обнаружил ее отец.
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В Калининграде покончила с собой 17-летняя студентка. Об этом сообщает 12 декабря «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается, что трагедия случилась в квартире, где девушка жила с родителями и младшей сестрой.
Тело обнаружил в ванной комнате отец девочки.
Известно, что девушка училась на юриста на первом курсе, жила в благополучной семье.
Региональный СКР начал проверку.