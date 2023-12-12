На Украине у операторов «Киевстар» и Vodafone произошли массовые сбои

«Украинцы сообщают о проблемах с работой еще одного оператора — Vodafone. Перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит», — пишет СМИ.
Кроме того, появились проблемы с оплатой услуг. При попытке внести платеж, деньги списываются с карты, но не приходят на счет. Как отметили в издании, сам оператор сообщил, что «у них наблюдается всплеск активности из-за падения сети “Киевстара”, и система не выдержала».
Сегодня украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе «Киевстар» — абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее оператор подтвердил эту информацию.
Как заявил гендиректор компании Александр Комаров, IT-инфраструктура «Киевстара» частично разрушена в результате «очень мощной хакерской атаки». По его мнению, целью взлома было уничтожение сети. Сроки восстановления пока неизвестны.
По данным украинских СМИ, из-за перебоев в работе телеком-компании не работает система оповещения о воздушных тревогах в городе Сумы. Также есть сведения об отключении системы в Борисполе.
Кроме того, нарушена работа Государственного сберегательного банка Украины.
В начале октября СБУ сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Как написало издание «Экономическая правда», украинским судом арестованы 100% акций компаний «Киевстар» и lifecell, которые контролируют Фридман, Авен и Косогов через нидерландскую компанию VEON Ltd.