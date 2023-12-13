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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция установила личности подростков-живодёрок в Арсеньеве

Две 13-летних девочки записывали издевательства над собакой на видео.

Полиция нашла подростков из Арсеньева, которые издевались над собакой и снимали происходящее на видео, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором одна из девушек в кадре со всей силы бросает собаку в стеклянный шкаф. Её напарница снимает изуверство на телефон, комментируя происходящее.

По данным ведомства, полицейские установили личности и местонахождение девушек. Сейчас инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Арсеньевский» опрашивает 13-летних школьниц и их родителей.

Ранее подростки на учёте в органах внутренних дел не состояли. Официальное решение будет принято после проверки инцидента.

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