03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Полиция установила личности подростков-живодёрок в Арсеньеве
Две 13-летних девочки записывали издевательства над собакой на видео.
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Полиция нашла подростков из Арсеньева, которые издевались над собакой и снимали происходящее на видео, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором одна из девушек в кадре со всей силы бросает собаку в стеклянный шкаф. Её напарница снимает изуверство на телефон, комментируя происходящее.
По данным ведомства, полицейские установили личности и местонахождение девушек. Сейчас инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Арсеньевский» опрашивает 13-летних школьниц и их родителей.
Ранее подростки на учёте в органах внутренних дел не состояли. Официальное решение будет принято после проверки инцидента.