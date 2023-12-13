07:26 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Пенсионер без вести пропал в Иркутске
Полиция и волонтёры в Иркутске ищут 73-летнего Юрия Фёдоровича Янькова.
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С заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась его двоюродная сестра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Последний раз мужчину видели в феврале 2023 года на остановке «Волжская». Он может находиться в Шелеховском районе.
Приметы пропавшего: на вид 75 лет, рост 165 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые, могут быть длинными, до плеч.
Особые приметы: на кисти татуировка в виде лица, на пальце — в виде перстня, на плече — в виде волка.
Тех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 42- 04−51, 8−924−634−36−00 или 02 (102 с любого сотового оператора связи), либо связаться с добровольцами по номеру 8−914−007−02−73.