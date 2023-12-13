Киберполиция предупредила южноуральцев о мошенничестве с обновлёнными 5-тысячными купюрами

Всё начинается со звонка от неизвестного абонента, который сообщает, что правоохранительным органам необходимо проверить подлинность имеющихся у жертвы наличных денег, в том числе новых пятитысячных купюр.
Чтобы это сделать, нужно установить на смартфон специальное приложение «Банкноты Банка России». И оно действительно существует, но аферисты вместо правильной ссылки отправляют ссылку на поддельную программу, которая визуально похожа на оригинал.
После установки фейкового приложения мошенники получают доступ к устройству, онлайн-банкам и другим веб-сервисам.
Поэтому перед тем, как отвечать на подобные звонки и переходить по неизвестным ссылкам, нужно знать, что официальное приложение «Банкноты Банка России» можно скачать только с официального сайта финансового регулятора.
— В этом приложении представлена информация о ключевых защитных признаках всех банкнот, их расположении и внешнем виде, — рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — С помощью этого приложения нельзя определить подлинность имеющихся у человека банкнот.
Представители Банка России также никогда не будут звонить гражданам и требовать установить какие-либо приложения, предоставить персональные или банковские данные и сообщать о необходимости проверки подлинности наличных.
Сообщите об этой схеме как можно большему числу людей, чтобы они не стали жертвами и не обогатили злоумышленников.
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