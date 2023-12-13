Главное
Главные новости 13 декабря
12:02 (мск), источник: Pchela.News

Киберполиция предупредила южноуральцев о мошенничестве с обновлёнными 5-тысячными купюрами

Специалисты по информационной безопасности Банка России выявили новый способ мошенничества. Он связан с обновлёнными банкнотами номиналом 5 000 рублей. Аферисты предлагают скачать своим жертвам поддельное приложение, после чего получают полный доступ к телефону. Подробности схемы рассказали в пресс-службе киберполиции.

Всё начинается со звонка от неизвестного абонента, который сообщает, что правоохранительным органам необходимо проверить подлинность имеющихся у жертвы наличных денег, в том числе новых пятитысячных купюр.

Чтобы это сделать, нужно установить на смартфон специальное приложение «Банкноты Банка России». И оно действительно существует, но аферисты вместо правильной ссылки отправляют ссылку на поддельную программу, которая визуально похожа на оригинал.

После установки фейкового приложения мошенники получают доступ к устройству, онлайн-банкам и другим веб-сервисам.

Поэтому перед тем, как отвечать на подобные звонки и переходить по неизвестным ссылкам, нужно знать, что официальное приложение «Банкноты Банка России» можно скачать только с официального сайта финансового регулятора.

— В этом приложении представлена информация о ключевых защитных признаках всех банкнот, их расположении и внешнем виде, — рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — С помощью этого приложения нельзя определить подлинность имеющихся у человека банкнот.

Представители Банка России также никогда не будут звонить гражданам и требовать установить какие-либо приложения, предоставить персональные или банковские данные и сообщать о необходимости проверки подлинности наличных.

Сообщите об этой схеме как можно большему числу людей, чтобы они не стали жертвами и не обогатили злоумышленников.

Ранее сотрудники киберполиции сообщили о новых схемах мошенничества в преддверии новогодних праздников. Если в мессенджерах вам предлагают поучаствовать в розыгрыше билетов на мероприятия, то, скорее всего, это обман. Также представители Контрольно-счётной палаты Челябинской области снова напомнили южноуральцам о главных принципах и действиях, чтобы обезопасить свои сбережения от аферистов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Южноуральцам напомнили об ответственности за незаконную вырубку ёлок
Эксперты поделились лайфхаками, которые помогут при беге зимой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта