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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярская полиция опубликовала видео обысков у экс-главы Березовского района

В Красноярском крае за махинации с землей задержали экс-главу Березовского района.

Источник: ГУ МВД

Красноярская полиция публикует видео обысков по месту жительства экс-главы Березовского района Виктора Швецова. Бывшего чиновника подозревают в земельных махинациях.

По данным следствия, в 2017—2018 годах Швецов перевел три земельных участка, предназначенных для аграриев и лесников, в землю промышленного обслуживания. Их общая площадь — 720 тысяч квадратных метров. Землю впоследствии сдали в аренду коммерческой организации, а затем продали. Причем, по цене существенно ниже рыночной.

— В результате противоправных действий сумма ущерба составила около 48 млн рублей, — добавили в МВД по региону.

Также известно, что Шевцов действовал не один. У него было несколько сообщников. Кто это — пока неизвестно.

Заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Экс-главе Березовского района грозит до 10 лет лишения свободы.

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