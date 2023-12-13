11:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярская полиция опубликовала видео обысков у экс-главы Березовского района
В Красноярском крае за махинации с землей задержали экс-главу Березовского района.
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Красноярская полиция публикует видео обысков по месту жительства экс-главы Березовского района Виктора Швецова. Бывшего чиновника подозревают в земельных махинациях.
По данным следствия, в 2017—2018 годах Швецов перевел три земельных участка, предназначенных для аграриев и лесников, в землю промышленного обслуживания. Их общая площадь — 720 тысяч квадратных метров. Землю впоследствии сдали в аренду коммерческой организации, а затем продали. Причем, по цене существенно ниже рыночной.
— В результате противоправных действий сумма ущерба составила около 48 млн рублей, — добавили в МВД по региону.
Также известно, что Шевцов действовал не один. У него было несколько сообщников. Кто это — пока неизвестно.
Заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Экс-главе Березовского района грозит до 10 лет лишения свободы.