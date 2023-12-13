Главное
Главные новости 13 декабря
12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом тушат загоревшуюся библиотеку

В Волгоградской области загорелась библиотека.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 13 декабря, в Жирновском районе загорелась библиотека, которая находится в административном здании. ЧП произошло в селе Верхняя Добринка Волгоградской области. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru глава района Александр Шевченко, на место оперативно прибыли 3 машины МЧС, спасатели тушат 69 квадратных метров. После того, как очаг возгорания ликвидируют, специалисты установят точную причины возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителям села оказывают услуги в другом помещении.

— В очередной раз призываю вас быть бдительными! И на работе, и дома следить за всеми приборами отопления, электрооборудованием. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда мы размещаем новогодние гирлянды, — обратился к жителям глава района Александр Шевченко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС