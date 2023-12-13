12:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом тушат загоревшуюся библиотеку
В Волгоградской области загорелась библиотека.
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Во вторник, 13 декабря, в Жирновском районе загорелась библиотека, которая находится в административном здании. ЧП произошло в селе Верхняя Добринка Волгоградской области. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru глава района Александр Шевченко, на место оперативно прибыли 3 машины МЧС, спасатели тушат 69 квадратных метров. После того, как очаг возгорания ликвидируют, специалисты установят точную причины возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителям села оказывают услуги в другом помещении.
— В очередной раз призываю вас быть бдительными! И на работе, и дома следить за всеми приборами отопления, электрооборудованием. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда мы размещаем новогодние гирлянды, — обратился к жителям глава района Александр Шевченко.